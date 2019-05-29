فى أبسط معلومة.. مواعيد وأجندة الـ 3 قمم العربية والخليجية والإسلامية فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف المملكة العربية السعودية 3 قمم لبحث قضايا المنطقة العربية، لتنسيق المواقف فيما يخص التحديات التى تواجه المنطقة سواء إقليميا أو دوليا. وتستضيف السعودية القمم الثلاث فى:ـ المكان:مكة المكرمة الموعد:ـ 30 و31 30 / 5 ـقمتان خليجية وعربية طارئتان بمشاركة الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية. لبحث :تداعيات الهجوم على سفن خليجية قبال سواحل الإمارات وتستضيف السعودية القمم الثلاث فى:ـ المكان:مكة المكرمة الموعد:ـ 30 و31 30 / 5 ـقمتان خليجية وعربية طارئتان بمشاركة الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية. لبحث :تداعيات الهجوم على سفن خليجية قبال سواحل الإمارات ـ هجوم الحوثيين على محطتى ضحخ لشركة ارامكو ـ المخاطر الإيرانيةـ التشاور والتنسيق لتعزيز الامن والاستقرار فى المنطقة . Advertisements 31/5: القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الاسلامى، بمشاركة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء. لبحث: جميع الملفات سواء القضية الفلسطينية 31/5: القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الاسلامى، بمشاركة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء. لبحث: جميع الملفات سواء القضية الفلسطينية ملفات سوريا وليبيا واليمن وتطورات أوضاع الجزائر والسودان إلى جانب تطورات أوضاع الشرق الأوسط، تعزيز وحدة الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار

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