شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل ممولا لتنظيم داعش ومسئول الحسبة بالقائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على ممول تنظيم داعش فى الصحراء ومسؤول (الحسبة) فى القائم غربى محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن مجموعة من مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات (لواء 32) تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين فى منطقة القائم بالأنبار.

وأوضحت أن أحدهما يعتبر الممول الرئيسى للوقود والمواد الغذائية لعصابات (داعش) المتخفية فى الصحراء الواقعة بين محافظات (صلاح الدين - الأنبار - نينوى)، وأحد أعضاء خلية نائمة وعنصر أمنى للتنظيم مكلف بنقل معلومات عن أماكن تواجد قطعاتنا الأمنية، مضيفة أن الآخر فكان مسؤول الحسبة فى القائم.