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رئيس تونس يشارك فى القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسى، فى أعمال القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة، المقرّر انطلاقهما تباعًا فى مكة المكرمة، الخميس والجمعة 30 و31 مايو الجارى.

 

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تأتى مشاركة الرئيس التونسى تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية . وبحسب بيان الرئاسة التونسية فمن المقرر أن يتباحث القادة العرب فى قمتهم الطارئة حول المستجدّات السياسيّة والأمنيّة الأخيرة فى المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 

 

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