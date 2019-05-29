العراق.. مقتل 14 من "داعش" بإنزال جوي‎ في الموصل

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، مقتل 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية إنزال جوي غربي الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال).

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي، استهدفت مقرا لعصابات داعش في قضاء الحضر جنوب غربي الموصل".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا، بينهم انتحاريون وقيادات، خلال اشتباك مع القوة"، مشيرة إلى أن "العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة".

ومؤخرا، بدأ تنظيم"داعش" شن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم إعلان العراق، رسميا نهاية 2017، عن هزيمة "داعش" بالبلاد، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق المحررة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.