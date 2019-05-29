وفد تركي بغزة يجري مقابلات لمنح "وقف الديانة" للعلوم الشرعية

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

يُجري وفد من وقف الديانة التركي، الذي يزور قطاع غزة حاليا، الأربعاء، مقابلات مع نحو 30 طالبا، متقدما للمنح الدراسية التي يقدّمها "الوقف التركي".

ويطرح الوقف التركي بشكل سنوي، منحا دراسية في "علوم الشريعة" للطلبة المقبلين على دراسة المرحلة الثانوية، بشرط إتمامهم للمرحلة الإعدادية، وذلك في 100 دولة.

وقال محمود تملي، رئيس وفد الوقف التركي، الذي وصل القطاع الإثنين، لوكالة "الخليج 365": "سنجري مقابلات شخصية مع الطلبة المتقدمين من أجل اختيار من سيلتحق بالمنحة الدراسية، ويتنقل إلى تركيا".

وبيّن أن عدد المتقدمين لمنحة "الوقف التركي" حوالي 30 طالبا من قطاع غزة، فيما يتم طرح المنحة في 100 دولة مختلفة.

Advertisements

وقال إن وقف الديانة التركي يقدّم "منحه لتعليم إمام (خطيب)، للثانوية الشرعية، حيث يتم جمع شباب الأمة في مكان ونعلمهم الشرعية، كما نعمل على تربية الشباب بشكل جيد كي يعودوا إلى بلادهم وينفعوها".

والإثنين الماضي، وصل وفد وقف الديانة التركي، في زيارة، تستمر 3 أيام، من المقرر أن تنتهي الأربعاء.

ونفّذ الوفد، خلال اليومين السابقين، عدة أنشطة إغاثية تستهدف الفقراء والأيتام بغزة، منها توزيع طرود غذائية، وتقديم كسوة العيد للأطفال، وتقديم القروض المالية للفقراء.

وتفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع، منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/ كانون الثاني 2006، وشدّدته منتصف يونيو/ حزيران 2007.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.