حساب_المواطن يصدر تنبيها مهما حول موعد إيداع #الدعم

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة المقبلة من الدعم في حسابات المستفيدين.
وتوقع الكثير من مستفيدي حساب المواطن أن يتم إيداع دعم الدفعة الـ19 قبل عيد الفطر المبارك لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك تعديلًا في الموعد.
وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا جاء فيه : متى موعد إيداع حساب المواطن؟
وردّ البرنامج بالقول : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين بتاريخ 10 يونيو 2019.
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