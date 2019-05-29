الجوازات: هذه الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى #تايلاند

صحيفة الخليج الالكترونية أوضح مدير الإدارة العامة لشؤون سفر السعوديين بالمديرية العامة للجوازات اللواء سلمان بن عبدالرحمن المحيا، أن سفر المواطنين إلى تايلاند مسموح بحالات معينة. وكشف المحيا وفقاً لـ”الرياض”، عن الحالات التي يسمح بها للسفر إلى تايلاند وهي: – المشاركة لمنتسبي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والمؤتمرات والاجتماعات والمسابقات الرياضية ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلاند. Advertisements – الأعمال التجارية للمواطنين الراغبين في استيراد البضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مصدق من الغرفة التجارية. – الحالات المرضية ومرافقو المرضى ممن يتلقون العلاج في تايلاند بموجب تقارير طبية مصدقة من السفارة. – المواطنون الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.

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