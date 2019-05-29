اخبار الخليج

إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين

0 نشر
الخليج - واس 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الخليج - واس

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والبالغ عددهم 15.713 معلم ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م .

وجرى تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي، نظرا لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا