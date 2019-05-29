إيداع 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين

الخليج - واس

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والبالغ عددهم 15.713 معلم ومعلمة، وذلك عن شهر مايو 2019م .

وجرى تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي، نظرا لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.