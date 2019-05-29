- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر وزير التعليم د. حمد آل الشيخ قرارا باعفاء مدير عام تعليم جدة يحيى القحطاني بعد أقل من 24 ساعة من تكليفه خلفا للاستاذ عبدالله الثقفي الذي صدر قرار الوزير ال الشيخ بتكليفه مديرا عاما للتعليم في منطقة مكة المكرمة..
وتشير المعلومات الى تضمن القرار تكليف الثقفي باعمال مدير تعليم جدة بالاضافة لعمله مديرا عاما لتعليم منطقة مكة المكرمة.
ولم تفصح الوزارة عن أسباب الغاء قرار تكليف القحطاني بعد ساعات من تكليفه.
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مدير #تعليم_جدة بعد ساعات من تكليفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.