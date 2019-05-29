قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من #الخليل

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، فلسطينيًا وداهمت عدة منازل في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت مازن الأطرش، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما فتشت منزل الأسير المحرر شكري مجاهد في منطقة الجلدة بمدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرية في منطقة أم الدالة بالمدينة وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.