وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بـ #كورونا في ثلاثة أيام

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف مركز القيادة والتحكم عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بفيروس “كورونا” خلال الثلاثة أيام الماضية، واحدة منها لشخص مخالط للإبل.
وأوضح المركز أن الوفيات الثلاث لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً بمدينة الرياض، ومسن ثمانيني بالمدينة المنورة، وشاب 35 عاماَ من مدينة نجران.
وأبان أن حالات الإصابة الأخرى لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً، ورجل 64 عاماً بمدينة بالرياض، وشاب 26 عاماً بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.
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