مقتل عشرة مدنيين في قصف جوي لقوات #النظام_السوري على #إدلب

الخليج - واس

قتل عشرة أشخاص على الأقل، اليوم، إثر قصف جوي لقوات النظام السوري استهدف محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أنه أولئك القتلى العشرة لقوا حتفهم في قصف لطائرات النظام السوري الحربية على قرية سرجة بريف إدلب .