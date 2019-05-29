شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدشينها رسمياً.. تعرّف على خطوات الاستفادة من خدمة فُرِجَت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت منصة “أبشر”، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، انفوجوراف تعريفي يبين للعملاء طريقة الاستفادة من خدمة “فرجت”، المخصصة لسداد ديون المعسرين والموقوفين في القضايا المالية بالمملكة، كما يقدم تعريفا مبسطا بالخدمة.

وكان وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد دشن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، مبادرة ” فُرِجَت ”.

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وتأتي مبادرة ” فرجت ” ضمن مبادرات وزارة الداخلية التي تهدف من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية ، وإتاحة ذلك عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

خطوات الاستفادة من خدمة فرجت لسداد ديون الموقوفين في القضايا المالية في الصورة المرفقة:

