انت الان تتابع صحف عربية: شلل في السودان.. وثلاث قمم في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف أشارت إلى أن شوارع الخرطوم وبعض المؤسسات الحكومية شهدت شللًا شبه تام بسبب الالتزام بتنفيذ الإضراب، وخيم الهدوء على الطرق، وشهدت حركة المرور سلاسة نادرة

تصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف القمم التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، وأبرز الملفات التي ستتناولها، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قيادة الحراك السوداني نفذت وعدها، ونظمت أمس إضرابا في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى، لإجبار المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة لحكومة مدنية. ولقيت الدعوة للإضراب، الذي يدوم يومين، استجابة واسعة من قطاعات عدة، على غرار النقل والصحة والبنوك.

وتسبب الإضراب في شلل جزئي لحركة الطيران في مطار الخرطوم، وتوقف قطاع النقل البري في العاصمة، وإغلاق مكاتب حكومية عدة وشركات خاصة. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن قطاعات واسعة من الشعب السوداني نفذت، أمس الثلاثاء، إضرابا عاما دعت إليه قوى الحرية والتغيير، وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم والولايات نجاحا

وتسبب الإضراب في شلل جزئي لحركة الطيران في مطار الخرطوم، وتوقف قطاع النقل البري في العاصمة، وإغلاق مكاتب حكومية عدة وشركات خاصة.

وأوضحت صحيفة "الخليج" أن قطاعات واسعة من الشعب السوداني نفذت، أمس الثلاثاء، إضرابا عاما دعت إليه قوى الحرية والتغيير، وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم والولايات نجاحا كبيرا في الالتزام بالإضراب الذي يستمر 48 ساعة، بينما قال المتحدث باسم المجلس العسكري إنه لا تراجع عمّا اتفق عليه مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكدا أن التواصل بين الجانبين لم ينقطع.

وكشف عن لجنة سياسية مشتركة مع قوى التغيير تعمل على تقريب وجهات النظر، مؤكدا أن المسافة قريبة للتوصل إلى اتفاق.

وشهدت شوارع الخرطوم الرئيسية وبعض المؤسسات الحكومية شللا شبه تام بسبب الالتزام بتنفيذ الإضراب، وخيم الهدوء على الطرق، وشهدت حركة المرور سلاسة نادرة، بينما أغلقت معظم المحال التجارية والورش بالمنطقة الصناعية بالخرطوم والبقالات في الأحياء أبوابها تضامنا مع الإضراب، والتزم عدد من المصارف والمؤسسات والهيئات الخدمية بالإضراب، ودعت عملاءها لمعاودتها يوم غد، الخميس.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قوله إن هناك دولا متربصة تريد أن يكون السودان مثل سوريا أو ليبيا.

وحول أزمة واشنطن وطهران، ذكرت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "إيران تستبق زيارة آبي وتتحفظ على الوساطة مع أمريكا"، أن إيران استبقت أمس، وصول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إليها الشهر المقبل لبحث وساطة بينها وبين الولايات المتحدة، من أجل خفض التوتر الإقليمي، وأبدت تحفظا على هذه الوساطة.

ووصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى الإمارات، أمس، لإجراء محادثات اليوم بشأن "القضايا الأمنية المهمة في المنطقة"، كما ذكر حسابه الرسمي عبر "تويتر".

وقالت الخارجية الإيرانية، أمس، إنها لا ترى آفاقا للتفاوض مع واشنطن، نافية أن تكون حاليا في "مرحلة وساطة"، وذلك غداة تأكيد آبي عزمه زيارة طهران.

وقالت طوكيو إنها تضع اللمسات النهائية لزيارة آبي لعقد اجتماع مع المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. وقال آبي، في مؤتمر صحفي مع دونالد ترامب في طوكيو، إن اليابان ستبذل ما في وسعها في قضية إيران. أما ترامب فقال: "أعرف تماما أن رئيس الوزراء مقرب جدا من القيادة الإيرانية، وسنرى ما سيحدث".

وأفادت صحيفة "الحياة" أن "الحرس الثوري" الإيراني أعلن أنه "لا يخشى حربا" مع الولايات المتحدة.

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وفي الوقت ذاته، تحدثت الحكومة الإيرانية عن "تناقضات في تصريحات" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تبدِ حماسة لوساطة يابانية محتملة، منددة بـ"تأجيج خلافات عبثية" في البلاد.

وتحت عنوان "طهران تكذب: لا تفاوض ولا وساطة"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه استمرارا للمواقف الإيرانية المتناقضة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن موسوي قوله، أمس الثلاثاء: "نحن الآن لا نرى مجالا لأي مفاوضات مع أمريكا".

وتحت عنوان "قمم مكة الثلاث تبحث توحيد الصف العربي والإسلامي"، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أنه بدأت في مدينة جدة الاجتماعات التحضيرية للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية المقررة غدا الخميس وبعد غد الجمعة في مكة المكرمة لمناقشة عدد من الملفات الساخنة والمفتوحة، تتصدرها التهديدات الإيرانية للمنطقة، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان والجزائر، ومكافحة الإرهاب، وهي قضايا تنتظر مواقف حاسمة. وستسعى القمم الثلاث إلى توحيد الصف العربي والإسلامي تجاه هذه القضايا كافةً.

وتزينت شوارع مكة بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث، التي تُعقد بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقامت أمانة العاصمة المقدسة برفع أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية في العشرة الأواخر من رمضان المبارك.

وأفادت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن المملكة تستضيف القمة العربية الاستثنائية في مكة المكرمة؛ وذلك للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، حيث أشارت إلى أن التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين ستكون أبرز مناقشات القمة العربية الاستثنائية.

وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت "الخليج" أن ثلاثة قنّاصة من التابعين لميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأكد مصدر عسكري نجاح عناصر من الجيش الوطني في القضاء على ثلاثة قناصة من ميليشيات الحوثي، وذلك بعد تحديد وحدات الاستطلاع في الجيش مواقعهم واستهدافهم في أثناء تمركزهم بأعلى أسطح المباني السكنية المحيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين، شرقي مدينة الحديدة.

وأقدمت ميليشيات الحوثي على تنفيذ عملية استهداف واسعة طالت الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبأسلحة القناصة.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن تقريرا حديثا نشره موقع الجيش اليمني كشف عن أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قامت بتفخيخ مداخل العديد من المدن بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، وتنتهج سياسة زراعة الألغام بأعداد كبيرة في مناطق التماس لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أن الميليشيات زرعت محيط مدينة تعز بآلاف الألغام، كما فخخت معظم البنايات الواقعة في مناطق التماس، وقام عناصرها باستخدام الألغام بشكل كبير في كل مكان، حيث تقبع الألغام الحوثية تحت رمال الصحراء ووسط الركام والأنقاض وداخل المدارس والجامعات والمنازل، وما دامت أماكن هذه الألغام مجهولة المواقع، فسوف تظل تمثل تهديدا لحياة اليمنيين.