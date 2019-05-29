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© Sputnik . Said Tzarnaev
وأوضح البيان، "استهدفت العملية مقراً لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية"، ولكن تعلن السلطات بين الحين والآخر القضاء عن بقايا خلايا تابعة للتنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... مقتل 14 داعشيا في عملية أمنية غربي الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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