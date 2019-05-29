دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إنتل تكشف عن نموذج لجهاز حاسب ألعاب بشاشة مزدوجة في مؤتمر Computex ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة إنتل خلال فعاليات مؤتمر Computex نموذج لجهاز حاسب محمول يأتي برؤية جديدة في شاشة مزدوجة تستهدف به الألعاب ومهام التصميم.

كشفت شركة إنتل عن نموذج مميز بشاشة مزدوجة من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، ليكون ثاني إصدار يأتي بتصميم شاشة مزدوجة في فعاليات Computex بعد أن قدمت ASUS إصدارها المميز بهذا التصميم ZenBook Pro Duo، إلا أن إنتل كان لديها رؤية بتصميم أفضل في أجهزة الحاسب المميزة بالشاشة المزدوجة.

وتأتي الشاشة الرئيسية في جهاز حاسب إنتل بحجم 15.6 إنش، وجودة عرض full HD، بينما تأتي الشاشة الثانوية بحجم 12.3 إنش إلى أعلى لوحة المفاتيح بنفس اللمحات الرئيسية لجهاز ZenBook Pro Duo من Asus.

وتقدم إنتل هذا النموذج للحاسب المميز بالشاشات المزدوجة ليكون نموذج مرجعي للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب، حيث تغير به المفهوم التقليدي لأجهزة الحاسب المميزة بشاشة واحدة.

وتؤكد التجربة العملية لهذا النموذج عن تصميم قوي للشاشات المزدوجة في النموذج المرجعي للحاسب، حيث يتميز الجهاز بآلية فتح وإغلاق سلسة لا تختلف عن أجهزة المحمول التقليدية، كما تدعم الشاشة الرئيسية الإمالة إلى الأعلى، مع سحب الشاشة الثانوية كما يضم الحاسب زر محجوب للمفصل يدعم الفتح والإغلاق.

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ومن المتوقع أن يدعم تصميم جهاز إنتل رفع الشاشة إلى المستوى المفضل للمستخدم والذي يقدم تجربة أفضل في الألعاب ومهام تحرير الفيديو.

كما يضم حاسب إنتل الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9، مع كرت الشاشة GTX 1070 من إنفيديا، كما يتميز التصميم بفتحة للتهوية دائرية إلى أسفل الفواصل لتوزيع الهواء في الجهاز، هذا إلى جانب تهوية من جانبي الجهاز في القاعدة الرئيسية.

أيضاً يمكن للشاشة الثانوية أن تدعم التكامل مع الشاشة الرئيسية، حيث يمكن أن يتم عرض إحصائيات الألعاب أثناء تشغيل اللعبة، أو يمكن إجراء المحادثات في الشاشة الثانوية أثناء تشغيل خدمة Twitch

المصدر

هذا الموضوع إنتل تكشف عن نموذج لجهاز حاسب ألعاب بشاشة مزدوجة في مؤتمر Computex ظهر على التقنية بلا حدود.