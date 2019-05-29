آبل تطرح أول نموذج عن جهاز "آي بود" منذ أربع سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس © ليونيل بونافنتور جهاز "آي بود" الجديد يباع إنطلاقا من سعر 199 دولارا

رغم نجاح الهواتف الذكية، لم تتخل شركة "آبل" عن جهاز "آي بود" للاستماع إلى الموسيقى وطرحت الثلاثاء نموذجا جديدا منه هو الأول منذ أربع سنوات.

ويباع الجيل الجديد من جهاز "آي بود" إنطلاقا من سعر 199 دولارا وهو الأفضل سعرا بين منتجات "آبل" النقالة على ما قالت المجموعة الأميركية العملاقة مشيرة إلى فعالية مضاعفة مقارنة بالنموذج الأخير. ويتمتع الجهاز بكل وظائف هاتف "آي فون" باستثناء الاتصال، ويمكن وصله بالانترنت عبر تقنية "واي فاي".

وأعلنت "آبل" قبل فترة قصيرة أنها ستخوض غمار البث التدفقي للأفلام وتطوير الاشتراكات بالصحف والألعاب الالكترونية وهي خدمات جديدة قد تساعد على أحياء نشاطها.

وكان أول نموذج "آي بود" في العام 2001 لاقى نجاحا كبيرا ومهد لانتقال الشركة إلى الأجهزة المحمولة مؤديا إلى النجاح الكاسح لهواتف "آي فون" في 2007.