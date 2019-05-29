«الكنيست» يحلّ نفسه.. وإسرائيل تتجه لإجراء انتخابات

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تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات جديدة، حيث أقر «الكنيست»، أمس، فى قراءة أولى، مشروع قانون حل الكنيست الـ21، الذى تشكل بعد انتخابات 9 إبريل الماضى، بسبب فشل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو فى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع انتهاء تلك المهلة اليوم.وذكر موقع «الكنيست» أن 66 عضوا صوتوا لصالح التوجه إلى صناديق الاقتراع مجددا، وعارضه 44 نائبا، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الجديدة فى 17 سبتمبر المقبل، وفقا للموقع الإلكترونى للكنيست، وأضاف: «ينص القانون على فض الكنيست الحالى الذى انتخب فى التاسع من إبريل الماضى والتوجه لانتخابات جديدة».

ويشكل تصويت الكنيست بحل نفسه إجراءً مبدئيًّا، وهو ما يعنى أنه لايزال من الممكن التوصُّل لحلٍ للأزمة فى محادثات تشكيل ائتلاف وتفادى الانتخابات، وإن لم يحدث ذلك بحلول الموعد النهائى اليوم، فسيجرى الكنيست 3 عمليات تصويت أخرى لإتمام حل نفسه. وذكر «الكنيست» أنه بعد القراءة الأولى تم التصويت على قانون تقدم به رئيس لجنة الكنيست البرلمانية، النائب مخلوف ميكى زوهر من حزب الليكود، واعتبر زوهر أن كل من يصوت ضد هذا القانون «سيدعم إقامة حكومة يسارية برئاسة بينى غانتس»، مضيفا «وبألم شديد أطلب منكم دعم قانون فض الكنيست».

واجتمعت، الثلاثاء، لجنة إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وفى حال تمريره سيصبح قانونا.. وكان حزب الليكود اليمينى بزعامة نتنياهو قدم مشروع قانون لحل البرلمان بعد فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومى قبيل ساعات من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة اليوم، وعطل وزير الدفاع الإسرائيلى السابق، أفيجدور ليبرمان، تشكيل ائتلاف حكومى بعد رفضه التنازل عن مطلبه الرئيسى بضمان الموافقة على مشروع قانون بإلزامية الخدمة العسكرية لليهود المتشددين مثل غيرهم من الإسرائيليين، وهو ما رفضته الأحزاب الدينية، وبخاصة حزب التوراة اليهودى المتحد، ويحتاج نتنياهو إلى دعم حزب «إسرائيل بيتنا» الذى له 5 مقاعد فى الكنيست.

وقال النائب العربى فى الكنيست، جمال زحالقة، إن حل الكنيست يتوقف على الصراع بين ليبرمان والأحزاب الدينية حول تمرير قانون تجنيد اليهود المتدينين، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن المشكلة تقف على تمرير قانون تجنيد الحريدم «المتدينين»، وأشار إلى أن نتنياهو فى حرب بين تشكيل الحكومة وتمرير القانون، وإنه إذا توصل لاتفاق صباح اليوم بتمرير القانون، سيشكل الحكومة بسهولة مساء اليوم، وإن لم يستطع تشكيل الحكومة سيحاول بكل جهده عدم تمرير القانون حتى يتم حل الكنيست، لكى لا يتم تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة. وأوضح «زحالقة» أن النواب العرب يرفضون تجنيد اليهود المتدينين فى المؤسسة العسكرية، وأنهم يرفضون من حيث المبدأ تجنيد أى شخص فى الجيش لأنه جيش احتلال.

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ويمكن للرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين أن يمنح نتنياهو أسبوعين آخرين فى حال رأى أنه الشخص الوحيد القادر على تشكيل الحكومة، فى حين يتمثل الخيار الثانى فى إمكانية أن يطلب ريفلين من عضو آخر بالكنيست تشكيل الحكومة، وهو رئيس الأركان السابق بينى جانتز، زعيم تحالف أبيض أزرق الوسطى، الذى حصد 35 مقعدا فى الكنيست.. ويرى كثيرون أن نتنياهو يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة، على أن يختار ريفلين شخصًا آخر، ويواجه نتنياهو اتهامات فى 3 قضايا فساد مما يجعله أكثر ضعفا أمام مطالب شركاء الائتلاف المحتملين.

كانت انتخابات إبريل الماضى قد جرى تقديم موعدها من نوفمبر الماضى بسبب الخدمة الإلزامية لليهود المتشددين، لكن بعض أعضاء الليكود يرون أن الدافع الحقيقى لليبرمان هو خلافة نتنياهو فى نهاية المطاف، وأنه يستخدم قانون التجنيد وجمود محادثات تشكيل الائتلاف لإضعافه سياسيا. وبحسب وكالة «رويترز»، قد يؤدى مأزق تشكيل الحكومة الإسرائيلية والتوجه لانتخابات إلى إمكانية أن يؤجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إعلان «صفقة القرن»، لأن ترامب يريد وجود حكومة إسرائيلية.

ونقلت صحيفة «إسرائيل هايوم» العبرية عن مصادر لم تسمها قولها إن «صفقة القرن قد تؤجل عدة أشهر». وفى الوقت نفسه، سيكشف فريق ترامب، بقيادة مستشاره لشؤون الشرق الأوسط، صهره جاريد كوشنر، عن الجانب الاقتصادى من الصفقة خلال مؤتمر المنامة فى 25 يونيو المقبل.