شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يشارك فى القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، فى القمتين العربية والإسلامية اللتين دعا لهما العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى مكة المكرمة. وغادر "ولد عبد العزيز" العاصمة نواكشوط صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة فى القمتين. ورافقه وفد يضم: إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وأحمد ولد باهيه، مدير ديوان رئيس الجمهورية، ومحمد الأمين ولد الشيخ، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية فى الرياض، وأحمد ولد أباه، المستشار برئاسة الجمهورية، ومحمد ولد الطالب، مكلف فى مهمة برئاسة الجمهورية، واعل سالم ولد أعمر، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، والحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

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