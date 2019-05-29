شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تتفق مع "أونروا" على برنامج لسد عجز الوكالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبيير كرينبول، مفوض عام الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على برنامج عمل لسد العجز المتوقع بموازنة الوكالة العام الجاري، والمقدر أن يصل إلى 200 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة عمان، ضمن زيارة يُجريها المسؤول الأممي إلى المملكة، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأكد الجانبان "استمرار العمل معا وبالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي، لتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي".

وشدّد الصفدي على "ضرورة توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ".

وقال الوزير الأردني: "إن عدم توفير الدعم اللازم للأنروا، سيحرم 560 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم، وملايين المرضى من العلاج، والمحتاجين من المساعدات، وسيفاقم التوتر في المنطقة، ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين".

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وحسب البيان، أعرب المفوض العام لـ "أونروا" عن تثمينه للجهود التي يقودها الأردن لدعم الوكالة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وفي 31 أغسطس 2018، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف تمويلها كليا عن "أونروا"؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات إسرائيلية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ويضم الأردن، وفق إحصائيات رسمية، نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يعيشون في 10 مخيمات خاصة بهم، تتوزع في مختلف محافظات المملكة.