فيديو.. حقيقة طواف معتمرة في الحرم المكي بملابس الرجال

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مناسك العمرة
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل حول معتمرة ترتدى ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حولها رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف. وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر مقطع الفيديو "امرأة بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، فى صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا". وجاءت تعليقات عديدة على مقطع الفيديو، إذ علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر آخرون "كيف لم يخبرها أحد بذلك".
من جانبها، كشفت صحيفة "سبق" السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول، قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام. ونقلت "سبق" عن مصادر -لم تسمها- إن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أول من أمس،
من جانبها، كشفت صحيفة "سبق" السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول، قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام.
ونقلت "سبق" عن مصادر -لم تسمها- إن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أول من أمس، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية.
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