إينفاونا.. سلاح روسي جديد يغطي راجمات غراد.. هذه قدراته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في سباق التسليح العسكري للجيش الأحمر، نشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو للمناورات في جبل طاجيكستان.

واستخدمت وحدات الحرب الإلكترونية خلال المناورات في جبل طاجيكستان منظومة الحرب الإلكترونية "إينفاونا"، التي غطت مجموعة من راجمات "غراد" من الألغام الأرضية وأسلحة العدو الافتراضي الموجهة بدقة عالية بالليزر، وفقا للقناة.

ووفقا لخطة التدريبات، خطط العدو لاستخدام أسلحة دقيقة لتدمير مجموعة من المعدات العسكرية. وقام المتخصصون في وحدات الحرب الإلكترونية بعدد من المهام الخاصة في ظل الظروف الميدانية، باستخدام نظام التشويش المركب على منظومة "إينفاونا"، وأخفوا المركبات القتالية عن أنظمة التوجيه بالليزر عالية الدقة.

وبالإضافة إلى ذلك قام العسكريون بالتشويش على خطوط الاتصالات الراديوية للألغام الأرضية، عند ما كانت تتحرك راجمات "غراد"، مما ساعد المعدات العسكرية على اجتياز الطريق دون أن تنفجر بالألغام الموجهة التي زرعها العدو الافتراضي.

وكان يولى اهتمام خاص لاستخدام معدات الحرب الإلكترونية الجديدة والمحدثة عند إجراء المناورات في المناطق الجبلية المرتفعة.

إينفاونا- منظومة للحرب الإلكترونية والاستطلاع الراديوي مصممة لحماية المدرعات والمعدات القتالية من الألغام التي يتحكم فيها بجهاز تحكم وقمع الاتصالات البصرية والاتصالات الراديوية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يمتلك قدرات خارقة تجعله ثاني أقوى جيش في العالم، بحسب تنصيف أمريكي، لكنه يحتل المرتبة الأولى كأضخم قوة دبابات في العالم، إضافة إلى امتلاك 7 آلاف قنبلة نووية و4 آلاف طائرة حربية.

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ويصلح للخدمة العسكرية في روسيا 47 مليون شخص، بينما يصل عدد جنود الجيش الروسي 3.5 مليون فرد، بينهم 2.5 مليون جندي في قوات الاحتياط، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

ووفق تقارير عسكرية، يتكون سلاح الجو الروسي من 3914 طائرة حربية من أنواع مختلفة تشمل 818 مقاتلة، و1416 طائرة هجومية، إضافة إلى 1524 طائرة نقل عسكري، و414 طائرة تدريب، بينما يصل عدد المروحيات إلى 1451 مروحية، بينها 511 مروحية هجومية.

كما يمتلك الجيش الروسي أيضا، أكثر من 47 ألف مركبة برية، بينها 20300 دبابة في مقدمتها دبابة "أرماتا" ذات القدرات الخارقة، و27400 مدرعة، إضافة إلى 5970 مدفعا ذاتي الحركة، و4466 مدفعا ميدانيا، وأكثر من 3800 راجمة صواريخ.

ورغم قدرة روسيا على الوصول إلى غالبية المناطق الجغرافية في العالم عن طريق البر، إلا أن أسطولها، الذي يتكون من 352 قطعة بحرية يمتلك قوة غواصات ضاربة يمكن لأي منها إحراق أي دولة بصواريخها النووية، التي يمكن إطلاقها في وقت قياسي من أي مكان في العالم، في حالة الحرب كما الحال مع الغواصة "بوسيدون" النووية الخارقة.