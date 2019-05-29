شكرا لقرائتكم العراق: الإعدام لسابع "داعشي" فرنسي خلال أربعة أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب | منذ 20 دقيقة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 16:03

أصدرت محكمة في بغداد الأربعاء حكما بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".



والمدان هو ياسين صقم (29 عاما) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر المقاتلين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سورية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال صقم للقاضي الأربعاء "في فرنسا، لم أكن مهتما بأي شيء، لا بفلسطين ولا بالعراق، ولا بالحرب. كنت أفكر فقط كيف أكسب المال". وأقر الجهادي الفرنسي بأنه بايع تنظيم "داعش" وكان يتقاضى "راتبا شهريا قدره 70 دولارا"، معربا عن ندمه بالقول "أعتذر للدولة العراقية وللضحايا".

غادر صقم فرنسا نهاية العام 2014 للقتال في صفوف "داعش"، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي منذ العام 2016 .

نشر صوراً وهو يحمل أسلحة، ونفذ شقيقه كريم هجوما انتحاريا على معبر طريبيل الحدودي، بين العراق والأردن في العام 2015، وفق مركز تحليل الإرهاب في باريس. وعندما سأله القاضي الأربعاء "أين أخوك؟"، أجاب صقم "فجر نفسه على الحدود العراقية".

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وقبله بنحو ساعة، أصدرت المحكمة نفسها حكما بالإعدام على التونسي محمد بريري الذي نقل من سورية إلى العراق في شباط (فبراير) الماضي مع 11 جهاديا فرنسيا، وتبين خلال محاكمته الاربعاء أنه كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها. وأصدر القضاء العراقي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أحكام إعدام بحق ستة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى "داعش".

وحكمت محكمة في بغداد الثلاثاء على إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال جهاديين إلى سورية، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاما بعد غد الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت.

وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والاثنين على كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي بالإعدام شنقا.

وفق القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.