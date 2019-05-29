شكرا لقرائتكم سفارة فرنسا تأمل من لبنان "بشدة" آلية مراقبة صلبة وشفافة لتطبيق "سيدر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 01:35

صدرت ردود فعل محلية وخارجية عدة على إقرار الحكومة اللبنانية موازنة العام الحالي بعد تأخير لأشهر.



ورحبت سفارة فرنسا في لبنان في بيان، بـ"موافقة مجلس الوزراء على الموازنة للعام 2019"، ما يشكل مؤشرا إيجابيا لتنفيذ لبنان للالتزامات التي اتخذها خلال مؤتمر "سيدر". لن تصبح الموازنة نهائية قبل أن يعتمدها مجلس النواب، ونأمل أن يتم هذا الاعتماد في أسرع وقت ممكن".

واكد البيان ان "فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان تشارك بشكل كامل في تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE، التي من شأنها أن تمكن لبنان من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة. ويتطلب التنفيذ الفاعل لمؤتمر CEDRE وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة، ونأمل بشدة أن يبدأ العمل بها قريبا.

وكانت وكالة وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية قالت أمس الثلثاء إن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.

وكانت أوضاع المالية اللبنانية دفعت "ستاندرد آند بورز" إلى خفض التصنيف الإئتماني للبنان في أول آذار (مارس) الماضي، إلى ‭‭B-‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت أوساط أجنبية تتابع الوصع الاقتصادي في لبنان لـ"الحياة" إن إقرار الموازنة قد يكون خطوة إيجابية تحول دون لحاق مؤسسات مالية أخرى غير "ستاندرد آند بورز"، بتخفيضها لتصنيفه الائتماني. ورأت أن إقرار الحكومة الموازنة قد يحول دون أن تخفض هذه المؤسسات تصنيف لبنان.

وأسف الرئيس السابق العماد ميشال سليمان لبعض المقاربات السطحية في نقاشات الموازنة وعدم الالتفات إلى المقاربات السيادية وغير السيادية الكفيلة بتخفيض الهدر وتسكير مزاريب التهريب والتهرب، أملاً في ان يلعب المجلس النيابي دوره في التصويب على مكامن الخلل سعياً إلى الإصلاحات المنشودة وليس فقط لتأمين بعض الشروط الورقية الكفيلة بالاستفادة من "سيدر".

ورحب سليمان خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش بالحرص الدولي على الاستقرار في لبنان والسعي الدائم لمواكبة تحييده عن صراعات المحاور تنفيذاً لما ورد في إعلان بعبدا وسعياً لإقرار الاستراتيجية الدفاعية بناءً على المسودة المرفوعة من قبل رئيس الجمهورية إلى هيئة الحوار سنة 2012 مشدداً على ضرورة تفعيل عمل المجموعة الدولية لدعم لبنانISG لما لها من دور إيجابي يخدم المصلحة الوطنية ويعزز علاقة لبنان بالدول الصديقة.

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كوبيش والإصلاحات

وكان كوبيش قال في بيان أول من أمس "إن إقرار موازنة العام 2019 يتيح الفرصة لاتخاذ تدابير أولية لخفض العجز. كما انها فرصة للبدء بإدخال الإصلاحات اللازمة بطريقة مستدامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً كجزء من الجهد الاوسع نحو تنشيط الحكم الرشيد والمحاسبة والاستثمار وخلق فرص عمل."

وأعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة عن أمله في أن تطلق الموازنة الجديدة سلسلة من الإصلاحات، معتبرا "أن تلك الإصلاحات الداخلية، التي يحددها لبنان ويعتبرها ضرورية، هي المطلوبة لمساعدته على النجاح في تأمين مستقبل مستقر ومستدام وكريم ومزدهر لشعبه." وأضاف: "إن هذه الإصلاحات التي تهدف إلى بناء دولة ومؤسسات تتمتع بالحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والمرونة لخدمة مواطنيها تتماشى مع التزام لبنان بمؤتمر سيدر وتحظى بدعم كامل من شركاء لبنان الدوليين."

من جهة ثانيةعرض وزير الاتصالات محمد شقير مع سفير بريطانيا كريس رامبلينغ يرافقه مسؤول هيئة تمويل الصادرات البريطانية دافيد مولزهيد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وخلال اللقاء، أكد شقير "ضرورة زيادة منسوب التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة التي تربطنا معها علاقات تاريخية مميزة". وعرض التطورات الحاصلة على المستوى الاقتصادي لا سيما إقرار الموازنة "الذي من شأنه تعبيد الطريق لتنفيذ مشاريع مؤتمر "سيدر" وبرامج الحكومة الاقتصادية والاجتماعية". كذلك تطرق إلى البرامج التي تنفذها الوزارة لزيادة تنافسية قطاع الاتصالات.

أما السفير البريطاني فأكد اهتمام بريطانيا بتطوير العلاقات مع لبنان على مختلف المستويات "باعتباره مركزاً مميزاً للأعمال في المنطقة".

وأشار إلى "وجود الكثير من فرص التعاون بين الشركات البريطانية واللبنانية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الاتصالات، والتي يجب العمل عليها في المستقبل بما يحقق مصلحة البلدين".