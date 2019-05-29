شكرا لقرائتكم باسيل يفنّد سلبيات الموازنة وإيجابياتها: تتضمن بنودا اصلاحية لكنها ليست موازنة الإصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 01:59

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "أننا حققنا اشياء كثيرة في الموازنة، وما لم نحققه اكثر بكثير ولكن في المحصلة يمكن أن نكون منعنا الانهيار، وربما ما تحقق كاف ولكن ليس كافيا للنهوض الاقتصادي الحقيقي". وقال: "الموازنة لا تكتمل الا في المجلس النيابي حيث ستقر وكذلك في تطبيقها، لان الموازنة ارتقاب يجب تطبيقها لنعرف ما تحقق منها. لذلك نحن سجلنا في مجلس الوزراء، كما ونسجل اليوم تحفظنا على أمور كثيرة تتعلق بالموازنة، ونسجل خوفنا على ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة في المجلس النيابي او في تطبيقها".



عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعا برئاسة باسيل الذي عقد بعده مؤتمرا صحافيا تطرق فيه الى موضوع الموازنة. وقال: "انهينا اهم عمل تقوم به الحكومة، في عشرين جلسة. وهذا اللقاء هو من باب حق الناس في ان يطلعوا إلى النتيجة النهائية. وما اقوله ليس لانسب انجازا لنا نحن كتكتل. فلنا مساهمة ولا اسجل انجازا، المهم النتيجة التي شارك فيها الجميع. وفي هذا الموضوع ندفع الثمن كالعادة لان لدينا خطة عرضناها سابقا، ولدينا رؤية وورقة تقدمنا بها، وهذا الامر من الطبيعي ان يسبب إزعاجا وننتقد عليه".

وعدد باسيل في الخلاصة العامة، "مزيجا من السلبيات والايجابيات" عرضها "في كل موضوعية":

"1 - لقد حققنا خفضا في العجز من 11،30 الى 7،30 في المئة، هذا جيد مقارنة مع ما ورد في البيان الوزاري، وما هو المطلوب منا. ولكن في رأينا اقل بكثير مما كان يمكن أن نحققه، وهذا الخفض ما زال نظريا والمهم ان نلتزم به.

"2 - ارفقنا الموازنة ببنود وقرارات اقتصادية وحديث عن رؤية وتصور اقتصادي، ولكن لا يمكن أن نقول ان هذه الموازنة مبنية على خطة ورؤية اقتصادية.

"3 - ادخلنا بنودا اصلاحية ولكن لا يمكن أن نقول انها موازنة الإصلاح، وتحقق فيها كل ما يلزم.

"4 - ادخلنا ضرائب أكثر عدالة واقرينا بنودا للتهرب الضريبي والجمركي ولكن لا يمكن القول اننا حققنا العدالة الاجتماعية ولا منعنا التهرب الضريبي.

"5 - خفضنا من نفقات الادارات ومساهماتها، ولكن لا يمكن القول انها موازنة تقشفية.

"6 - شرحنا للمرة الاولى مكامن الإهدار وقاربناها، ولكن لم نوقف الإهدار بل خففنا منه.

"7 - شددنا على قطع الحساب والانتظام المالي، ولكن لم نضمن تحقيقه الا بعدما يصبح في المجلس النيابي.

"8 -ادخلنا إصلاحات مالية على الموازنة استكمالا لتوصيات لجنة المال، ولكننا لم ننته منها.

"9 - شذبنا القطاع العام وخفضنا من عبئه، ولكننا لم نحتو تضخمه.

"10 - تعاطينا بخدمة الدين العام وخفضناها في هندسة مالية، ولكن ليس من خلال معالجة بنيوية.

"11 - اتخذنا قرارات للتهريب الجمركي الشرعي وغير الشرعي، ولكن لا نضمن حتى اليوم اننا منعناه بالكامل.

"12 - اتفقنا على أمور عدة كسرنا فيها بالحديث او بالاتفاق محرمات ولكننا لا نضمن التزام الجميع بهذه الاتفاقات.

13 - خفضنا نسبة العجز في الكهرباء الى 2500 بليون ليرة، ولكننا لا نضمن ان الخطة ستنفذ.

"14 - تجرأنا للمرة الاولى ان نقر بنودا تحمي اليد العاملة اللبنانية من النزوح تحديدا، ولكن الشك في النيات وبالتطبيق ما زال موجودا".

Advertisements

"غيرنا سكت في مجلس الوزراء وتمرجل في الخارج"

وقال باسيل: "في ما يتعلق بورقتنا التي قدمناها: نحن لا ندعي اننا كنا السباقين او المخترعين لكل فكرة، ولكن الأكيد اننا وضعنا خطة ورؤية متكاملة، وتجرأنا ان نضعها على ورقة في أمور نعلم انها ليست شعبية، وتطاول كل الناس. كما اتفقنا عليه في مجلس الوزراء. ومن يختبئ وراء هذا الموضوع يكون وزراؤه لا يخبرونه عن حقيقة مجريات الجلسات والشكل الصح الذي احترمنا فيه أصول النقاش ومواقع الجميع وادوارهم في موضوع الموازنة".

واضاف: "نحن لم نكتشف ان حجم القطاع العام 35 في المئة من حجم الموازنة، ولكننا تجرأنا على طرح البنود والمواد القانونية التي تخفض هذا الحجم. وكذلك لم نكتشف نحن ان خدمة الدين 35 في المئة، ولكن وزيرنا طحش في هذا الموضوع لاتخاذ إجراءات في شكل طوعي. كذلك الكهرباء التي تشكل 10 في المئة من حجم العجز، نحن طرحنا اكثر من مرة الخطط لمعالجتها، والامر نفسه بالنسبة الى الاقتصاد، ليس اكتشافا... بل يجب أن يكون في أساس الموازنة. ونحن من ربط إقرار الموازنة باقرار بنود اقتصادية عدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التهرب الجمركي والضريبي وغيره... لم نقبل ان تصدر الموازنة من دون بنود ترتبط بها. نحن قاربنا بنود الإهدار والفساد ولم نوفر أحدا في مجلس الوزراء، ولم نكف عن المطالبة بخفض اي صندوق او جمعية، وليس كما فعل غيرنا سكت في مجلس الوزراء وتمرجل في الخارج".

"تصحيح أخطاء ارتكبوها في التاريخ"

وتابع: "في أمور تمكنا من اقناع الآخرين بموقفنا. غير أننا في أمور أخرى عجزنا عن ذلك. وفي النهاية نحن الوحيدون تجرأنا في ملف لا علاقة لنا به، وهو وزارة المهجرين وصندوق المهجرين. فلقد ورثنا هذا الملف بعد 29 عاما من ازدياد مبالغه سنة تلو السنة. وكان كل سنة يقر 60 بليون واكثر لصندوق المهجرين. وعندما استلمناه قررنا أقفاله ووضعنا خطة ومشروع وقررنا خفضه من 2000 بليون الى 1350، وصولا الى 600 بليون. ونأخذ فقط هذه السنة 10 في المئة، وبعدها 30، في كل مرة. فلسنا نحن من هجرهم، بل نحن نعمل على إعادتهم، ولكن ثمة من يتناولنا دائما بالكلام بتصحيح أخطائهم التي ارتكبوها في التاريخ".

وقال باسيل: "لقد تمكنا كلنا معا في الحكومة، في هذه الموازنة، من ضمن الأمور الإيجابية، من إنجاز التقاعد المبكر، توقيفه، تمديد مدة التسريح للعسكريين، ساوينا العسكريين بالمدنيين في القطاع العام، بالـ6 وبالـ3 في المئة، أجرينا تخفيضا لمنح التعليم 15 في المئة في عملية إحتواء لهذه الكلفة الكبيرة، وان شاء الله في ما بعد نصل تدريجيا الى تحقيق المساواة بين كل موظفي الدولة في هذا الموضوع".

أضاف: "لقد قاربنا موضوع التعليم الخاص والتعليم العام الى حل نهائي في العام المقبل. قاربنا موضوع التدبير رقم 3 وبات الحل في المجلس الأعلى للدفاع، وهذا عمل إصلاحي وتدبير بالغ الأهمية. وكذلك منع ازدواج الراتب في القطاع العام، كما قاربنا موضوع النواب السابقين ولم نتوصل الى النتيجة المرجوة، إنما على الأقل بدأنا بها من الدورة المقبلة فصاعدا".

وتابع: "اتخذنا قرارا بالموازنة بمنع التوظيف، إلا بقرار من مجلس الوزراء. خفضنا المكافآت بنسبة سبعين في المئة، كما أنجزنا آلية للتشدد بالسفر وتكاليفه. وبالنسبة إلى موضوع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، اعتمدنا إلزامية الموازنات المصدقة لدى المصارف، وأضفنا على الـTVA الشركات الملزمة بالدخول في الTVA. كما خفضنا من المئة مليون الى الخمسين مليون، وأخذنا مادة قانونية بالغة الأهمية بأن البلديات إجراء مسح ميداني لكل المخالفات الواقعة في نطاقها وهذا الأمر يساعد وزارة المالية في ضبط التهرب الضريبي الحاصل". وقال: "في ما يتعلق بالتهريب الجمركي، هناك شقان: أولا في شق المعابر غير الشرعية اتخذنا قرارا واضحا في مجلس الوزراء بتكليف وزيري الدفاع والمال بتقرير فصلي وبحجز المركبات، وإن شاء الله نرى إجراءات في هذا الموضوع".

"حجم التهريب كبير جدا"

وأشار إلى "التهريب الحاصل عبر المعابر الشرعية، المرفأ والمطار والحدود"، لافتا إلى أن "حجمه كبير جدا"، وقال: "اتفقنا أن وزير المال رافع قضية الـ scanners، والكاميرات، وطلبنا إضافة، واتفقنا أيضا على اعتماد البيان الجمركي لدى بلد المنشأ وأن يصدر تقرير فصلي في موضوع الشركات الوهمية وأن نعتمد شركة تدقيق دولية بالفواتير".

وتطرق إلى موضوع الهدر في الموازنة وزيادة المداخيل"، وقال: "في موضوع الوزارات حصل تخفيض، لكننا غير مقتنعين بأنه كاف، ومن المؤكد أنه ليس في موضوع المساهمات التي تقدمها الدولة إلى الجمعيات وكل عقود الشراكة . كان ينبغي أن يجري أكثر".

أضاف: "في موضوع إقفال المؤسسات أو توقيفها بحد معين الى أن تقلع كإليسار وصندوق الجنوب، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية، المؤسسة الوطنية للاستخدام، وزارة الإعلام والى آخره، فهذه كلها للأسف لم يتغير فيها أي شيء، إلا المشروع المقدم من قبلنا في ما يتعلق بوزارة المهجرين".

وتابع: "في ما يتعلق بزيادة المداخيل الضريبية، اعتمدنا شطر الـ 25 في المئة إضافة. كما اعتمدنا رفع الضريبة على الفائدة لدى المصارف من 7 في المئة الى 10 في المئة، وإخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفائدة كذلك. وفي موضوع رفع الإيرادات غير الضريبية، كنا اعتقدنا أننا حققنا إنجازا في الإتصالات، بأننا رفعنا المداخيل، اكتشفنا في آخر جلسة أنها شطبت ونحن متحفظون على هذا الأمر بشكل كبير جدا. وفي أمكنة أخرى كثيرة، مرفأ بيروت، ميدل إيست، أوجيرو، الريجي وغيرها، لم نتمكن من تحقيق المرجو".

"الأموال المسلوبة"

وقال: "أنجزنا أمرا بالغ الأهمية في موضوع النازحين أو بالأحرى في موضوع حماية اليد العاملة اللبنانية، اعتمدنا مواد قانونية لتغريم المخالفين، لبنانيين وأجانب. أيضا في موضوع السياحة حددنا رسما يساعد في تسويق لبنان سياحيا واعتقد أن نتائجه ستكون كبيرة جدا. وفي موضوع استعادة الأموال المسلوبة، نحن كتكتل سنقوم بتقديمه قبيل العيد أو بعده مباشرة في أول جلسة للتكتل وقد أعددناه بالتوازي مع قوانين أخرى. وفي موضوع تملك الأجانب أيضا اتفقنا على تطبيق القانون من الآن فصاعدا. أخيرا في الميزان التجاري، وهو ملف من 20 ملفا اقتصاديا عالقا منذ سنين في وزارتي الإقتصاد والصناعة، ربطناها في الموازنة واتخذنا قرارا بها، أخذنا قرارا بالغ الأهمية إن طبقناه، اتفقنا أن يكون لنا في غضون ستة أشهر نافذة موحدة للتصدير والإستيراد. كذلك اعتمدنا قانونا للمؤسسات الدولية العاملة في لبنان، تطبق معايير ثمانين في المئة يد عاملة لبنانية وخمسين في المئة شراكة مع مؤسسات وطنية وإلزامية شراء البضائع والمنتجات اللبنانية مع هامش في السعر 20 في المئة".

"يجب أن نطمئن الناس أننا أبعدنا الانهيار"

وأكد "تحفظنا على ما لم يتحقق، الموازنة أفضل من السابق وبذل فيها جهد استثنائي، وكنا نطمح الى موازنة افضل، ولكن التحدي اليوم هو ان نحافظ على ما حققناه ونضيف عليه لجهة خفض العجز لا زيادته، وإن عمد كل فريق في مجلس الوزراء الى ممارسة الخروج عما توافقنا عليه في نهاية المطاف في مجلس النواب، لن يبقى شيء من الموازنة أو من البنود الإصلاحية التي أجريناها ضمنها، وأحذر كثيرا من لعبة المزايدة والشعبوية والكلام الذي يذهب هذه الإنجازات التي تمكنا من صنعها".

وشدد على أن "المطلوب تنفيذ ما ورد وتطبيق القوانين وتنفيذ الإتفاقيات التي أنجزناها والقرارات التي اتخذناها في مجلس الوزراء، تهريب وأملاك بحرية التي جرى حولها نقاش كبير، وان لم نقتنع، لكننا نريد رؤية النتائج تترجم بالقانون الذي أقريناها، العمالة الأجنبية، أبنية الدولة، والمطلوب البدء من الآن بالتحضير لموازنة الـ 2020، وقد بدأ العمل من قبل وزارة المال، وننتهي منها في وقتها على القواعد نفسها، محافظين على شعورنا بعدم انتفاء الخطر الإقتصادي عن البلد". وختم: "يجب أن نطمئن، ونطمئن الناس الى أننا أبعدنا الانهيار، ولكن ليس بالشكل الذي يمكننا ان نقول اننا اجتزنا مرحلة الخطر".