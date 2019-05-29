رغم عدم تليقها دعوة... إيران تفاجئ السعودية بشأن قمة مكة

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وقال عراقجي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سنشارك على مستوى ممثل وزارة الخارجية، ولكن ليس على مستوى عال".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
ونقلت الوكالة، عما وصفته بمصادر خاصة أن "إيران ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها من قبل المملكة العربية السعودية". وأضافت المصادر أن "إيران حصلت على دعوة للمشاركة من قبل أمانة منظمة التعاون الإسلامي، لكنها لم تحصل على دعوة من البلد المضيف، المملكة العربية السعودية، لحضور المؤتمر".
وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم 57 دولة من أربع قارات، وهي تمثل العالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه.
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