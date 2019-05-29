كاتبة كردية: مشاركة "الاتحاد الوطني" في تشكيل الحكومة غير معروفة حتى الآن

وأوضحت روشان في حديث لها مع برنامج "عالم سبوتنيك" أن اختيار المناصب "يخضع للتوافق بين الكتل السياسية".

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وأشارت إلى أن اختيار نيجرفان بارزاني رئيسًا لإقليم كردستان، جاء بعد فك تجميد صلاحيات هذه المنصب في دورة البرلمان الحالية، وإعطاء البرلمان حق اختيار الرئيس بشكل مؤقت، بدلأً من إجراء انتخابات عامة، حتى يتم إقرار الدستور داخل الإقليم.

ولفتت روشان إلى أن الاتحاد الوطني والديمقراطي كانا قد اتفقا على عدة شروط، لكنها لم تطبق خاصة فيما يتعلق بمنصب محافظ كركوك، بينما الاتحاد الوطني يرى أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم مرة واحدة، رافَضا أن يتم على مراحل، كما يريد الديمقراطي، و"بالتالي قاطع جلسة أختيار رئيس الإقليم، وغير معروف هل ستستمر هذه المقاطعة في جلسات تشكيل الحكومة أم لا".

وانتخب برلمان كردستان العراق، أمس، نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم، في جلسة تصويت حصل خلالها على غالبية أصوات النواب، حيث حصل على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانيا.

وقالت قناة "روداوو" الكردية العراقية، إن جلسة التصويت انعقدت "وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني، والجيل الجديد".

وبحسب القناة الكردية، فإن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قررت عدم المشاركة في الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس إقليم كوردستان.

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ولفتت إلى أن "عدم مشاركة الاتحاد لم يؤثر على عقد الجلسة كونه يتطلب حضور 56 برلمانياً، لكن قد يكون لهذه الخطوة المفاجئة تداعيات سياسية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم.

وأقر برلمان كردستان، في 8 مايو/أيار الجاري، مشروع قانون "تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم" بـ89 صوتً، بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.

وأعلنت رئاسة برلمان كردستان العراق، في 19 مايو، أسماء خمسة مرشحين لمنصب رئيس الإقليم.

وأشار الإعلان إلى أن المرشحين الخمسة هم كل من: رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نيجيرفان بارزاني، وأوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قاد، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبدالله خضر.