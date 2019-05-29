العراق يحكم بإعدام فرنسي بتهمة الانتماء لـ"داعش"

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بغداد — سبوتنيك. وذكر مصدر قضائي عراقي لوكالة "سبوتنيك" أن حكما بالإعدام صدر ضد شخص فرنسي الجنسية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".
© Sputnik . Said Tzarnaev
وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلاً:
"محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم "داعش" الإرهابي في العراق".
وأوضح بيرقدار أن "هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود، ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم"، ونوه إلى أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم.
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