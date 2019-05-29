دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جهاز RedmiBook 14 ينطلق بالجيل الثامن من معالجات إنتل وسعر يبدأ من 578 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Redmi مؤخراً عن جهاز RedmiBook 14 الذي ينطلق بتصميم معدني مع شاشة مميزة بجودة عرض Full HD وأيضاً الجيل الثامن من معالجات إنتل.

تقدم Redmi عن أول إصدار للشركة من أجهزة الحاسب المحمول RedmiBook 14، الذي يأتي بشاشة مميزة بحجم 14 إنش مع جودة عرض Full HD وإطارات نحيفة بسماكة 5.75مم، حيث تشغل الشاشة نسبة 81.2% من إطار الجهاز، كما تقدم Redmi الجهاز بالجيل الثامن من معالجات إنتل في core i5 أوcore i7، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع كرت شاشة GeForce MX 250 من إنفيديا.

ويتميز جهاز RedmiBook 14 بالتصميم المعدني بوزن 1.5كجم، كما يأتي بسماكة 17.95مم، أيضاً تأتي لوحة المفاتيح بمسافات كبيرة بين المفاتيح تصل إلى 19مم، كما تتميز المفاتيح بعمق 1.3مم لدعم تجربة سلسة وإنسيابية في الكتابة على لوحة المفاتيح.

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وتصل قدرة البطارية في حاسب RedmiBook 14 إلى 46W حيث من المقرر أن تدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، مع تقنية شحن سريع بكفاءة شحن حتى 50% في 35 دقيقة فقط.

ومن المقرر أن يأتي جهاز RedmiBook 14 بسعر 578 دولار للنموذج المميز بمعالج Core i5 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي نموذج أخر بسعر 621 دولار حيث يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Core i5 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج المميز بمعالج Core i7 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 723 دولار، على أن يتوفر للحجز المسبق في الأول من يونيو، ومن ثم يبدأ البيع في 11 من يونيو.

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هذا الموضوع جهاز RedmiBook 14 ينطلق بالجيل الثامن من معالجات إنتل وسعر يبدأ من 578 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.