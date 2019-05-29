شكرا لقرائتكم خبر عن المركزان السورى والروسى للاجئين: الوضع فى مخيمى الركبان والهول كارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيسا المركزين الروسى والسورى لتنسيق عودة اللاجئين، ميخائيل ميزنتسيف، وحسين مخلوف، اليوم الأربعاء، أن الوضع فى مخيمى (الركبان) و(الهول) للنازحين جنوب شرقى سوريا وشمال شرقها "كارثى".

وأشار بيان مشترك لرئيسى المركزين أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إلى أن "التواجد غير المشروع للقوات الأمريكية فى المنطقة الأمنية المحيطة بالتنف، يبقى العامل الرئيسى لعدم الاستقرار فى جنوب سوريا، والسبب الأساسى للمحنة التى يعانى منها لاجئين (الركبان)، الذين تحولوا إلى رهائن فى أيدى عصابات".

وذكرت القناة أنه لا يزال هناك حوالى 30 ألف سورى يعيشون فى ظروف غير إنسانية بسبب عدم قدرتهم على دفع الأموال التى يفرضها المسلحون للسماح بمغادرتهم (الركبان)، فى حين يظل الوضع أكثر سوءا فى معسكر (الهول) الواقع فى الأراضى الخاضعة لقوات "سوريا الديمقراطية" بمحافظة الحسكة، حيث يعيش فى ظروف مرعبة وغير إنسانية أكثر من 73 ألف شخص.