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مقتل 14 إرهابيا فى عملية إنزال جوى غرب الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 14 إرهابيا فى عملية انزال جوى غربى الموصل، مشيرة إلى أن من بينهم انتحاريون.

وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى، نفذت عملية إنزال جوى استهدفت مقرا لعصابات "داعش" الإرهابية فى قضاء الحضر جنوب غربى الموصل.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك مع القوة، مشيرة إلى أن العملية نفذت إستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة.

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يذكر أن القوات الأمنية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات تستهدف مقرات وعناصر تنظيم "داعش" فى المناطق التى كان يسيطر عليها التنظيم، حيث تؤدى تلك العمليات إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف التنظيم.

 

 

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