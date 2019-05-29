شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من مسلحى حركة الشباب فى هجوم بجنوب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الإعلام الصومالية إن قوات الأمن قتلت أربعة من مسلحى حركة الشباب الإرهابية، إثر هجوم شنته فى جنوب البلاد. ونقل راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها ان قائدا بارزا بحركة الشباب وثلاثة مسلحين آخرين لقوا حتفهم جراء الهجوم، لكنه لم يشر إلى مزيد من التفاصيل، كما لم يرد أى تعليق بعد على هذا الهجوم من جانب الحركة.

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