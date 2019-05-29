شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: حكم بالإعدام على تونسى لانتمائه لتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سكاى نيوز فى خبر عاجل، اليوم الأربعاء، إن القضاء العراقى أصدر حكم بالإعدام على التونسى محمد بريرى لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم داعش.
ومثل بريرى أمام قاضى محكمة جنايات الكرخ، قائلا إنه "نادم على الانضمام إلى داعش".
وخلال جلسة الاستماع التى لم تستمر لأكثر من ساعة، أقر بريرى بانضمامه إلى "ألوية" مختلفة فى التنظيم المتطرف وعمل فى حراسة مقارهم.
وأصدر القضاء العراقى على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أحكام إعدام بحق ستة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش.
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