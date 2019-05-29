13 قتيلاً في قصف للنظام السوري وحلفائه على منطقة خفض التصعيد

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 13 مدنياً ، مند فجر اليوم الأربعاء، في قصف جوي ومدفعي لنظام بشار الأسد وحلفائه على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الخليج 365، أن7 مدنيين قتلوا في قرية البارة، و 3 مدنيين في بلدة الهبيط، و 7 مدنيين في قرية سرجة، في ريف إدلب الجنوبي، مشيرةً إلى سقوط عدد كبير من الجرحى، لم يتبين عددهم بعد.

وأوضحت المصادر أن طواقم الدفاع المدني ما تزال تواصل عمليات الانقاذ ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للارتفاع.

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وأفاد "مرصد تعقب حركة الطيران" التابع للمعارضة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطائرة الحربية التي استهدفت بلدة الهبيط هي طائرة روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الواقعة في ريف اللاذقية (غرب)

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة، وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة

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