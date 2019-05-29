العراق يسلّم تركيا 188 طفلا خلفهم "داعش" في العراق

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

سلّمت محكمة التحقيق المسؤولة عن ملف الإرهاب والأجانب في العراق، إلى تركيا، 188 طفلًا خلّفهم تنظيم "داعش" وراءه، وذلك بحضور ممثلين عن حكومتَي بغداد وأنقرة ومنظمات دولية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، متحدث مجلس القضاء الأعلى، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب، سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق".

وأضاف أن "هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة، أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم".

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ولفت أن "عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم".

وذكر بيرقدار، أن التسليم تم بحضور ممثل عن الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا لدى بغداد، ومنظمات دولية منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

والأسبوع الماضي، صرّح سفير أنقرة لدى بغداد، فاتح يلديز، أن تركيا تسعى لجلب عدد كبير من الأطفال الذي انضم آباؤهم وأمهاتهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، قبل حلول عيد الفطر، بالاتفاق مع الجانب العراقي.

وأضاف يلدز للأناضول: "هدفنا هو جمع الأطفال بأسرِهم وأقاربهم، بإشراف وزارة شؤون الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، لأن جميعهم لديهم أسر وأقارب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.