إعلان “نتائج التحصيلي” لطلاب الثانوية.. الرابط بالدخل

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، اليوم الأربعاء، عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية العامة. ويمكنك الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر موقع قياس بالضغط (هنا)

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