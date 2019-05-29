حقيقة رفض #سفارة_المملكة بالإمارات التعامل مع امرأة أمريكية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت سفارة المملكة لدى دولة الإمارات بيانا حول ما أثير من معلومات عن عدم قبول معاملة مواطنة أمريكية زارت السفارة للحصول على تأشيرة زيارة.

وذكرت السفارة أنه بالرجوع للأقسام المختصة وكاميرات المراقبة، تبين أن المواطنة الأمريكية راجعت السفارة يوم أمس الثلاثاء قبل بدء دوام الموظفين، فطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام الرسمي.

Advertisements

وأضافت أن السيدة عادت عند الساعة 10 صباحا واستقبلها الموظف المختص واستلم جوازها لإنهاء معاملتها وغادرت بعد ذلك عند الساعة 11 صباحا، وعند الساعة 2:50 ظهرا عادت واستلمت جوازها ممهورا بالتأشيرة وغادرت عند الساعة 3:10.

وأكدت أن ما نقل فيما يتعلق بمنعها من الدخول بسبب عدم وجود سيدة غير صحيح وأن السفارة تستقبل الجميع ذكورا وإناثا في الأوقات المخصصة للمراجعين.

يذكر أن سيدة إماراتية كانت قد نشرت تغريدة تتذمر فيها من معاملة صديقتها الأمريكية بعد تقدمها للحصول على تأشيرة من سفارة المملكة في الإمارات، مشيرة إلى أن عذر السفارة هو عدم وجود سيدة لخدمتها، وهو ما نفته السفارة.