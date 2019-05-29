تراجع #أسعار_النفط و #برنت دون 70 دولاراً

الخليج - واس انخفضت أسعار النفط بنحو 1% بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. وسجلت العقود الآجلة لبرنت 69.53 دولارا للبرميل بانخفاض 58 سنتا مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وسجلت العقود الآجلة للوسيط الأمريكي 58.46 دولارا للبرميل بانخفاض 70 سنتا أو 1.2 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

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