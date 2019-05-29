الصحة تعلن مواعيد التقديم على برنامج “طبيب سعودي تحت التدريب”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة، مواعيد التقديم على برامج عقد “طبيب سعودي تحت التدريب” لأطباء الامتياز السعوديين المقبولين ببرامج شهادة الاختصاص السعودية، في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي المقبل 2019 /2020 .

وأوضحت الوزارة أن فترة التقديم ستكون من بداية شهر يوليو المقبل إلى الـ 11 من الشهر نفسه، فيما ستكون فترة المطابقة وتوقيع العقود ما بين 15 إلى 25 من شهر يوليو.

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وكشفت عن 5 شروط للراغبين في التقديم؛ وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الموضحة، وألا يكون المتقدم ملتحقاً بوظيفة حالية في القطاع العام أو الخاص، وأن يكون التقديم للمقبولين في المراكز التدريبية المدرجة في البوابة.

وأضافت أن الشرط الخامس هو أن يكون المتقدم حاصلاً على قبول ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية لدى هيئة التخصصات الصحية للعام الأكاديمي المقبل في أحد المراكز التدريبية التابعة للهيئة داخل المملكة.

وأكدت الوزارة ضرورة استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة ورفعها على البوابة وتقديم أصولها أثناء المطابقة وتوقيع العقد.