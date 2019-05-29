انت الان تتابع «النقد السعودي» سابع أكبر البنوك المركزية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان ومجلس الوزراء السعودي

حلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المركز السابع عالميا ضمن أكبر البنوك المركزية من حيث الأصول بقيمة بلغت 505.8 مليار دولار، وذلك حسب مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.. وتتضمن موجودات مؤسسة النقد استثمارات في أوراق مالية بالخارج، وودائع لدى البنوك بالخارج، ونقداً أجنبياً وذهباً، ونقداً في الصندوق، وموجودات أخرى، وتصدر بنك الشعب الصيني قائمة البنوك المركزية من حيث إجمالي الأصول بقيمة بلغت 5.33 تريليون دولار، تلاه بنك اليابان بـ4.95 تريليون دولار.

كانت وسائل إعلام رسمية، قد ذكرت، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل

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