ماذا قال بارزاني للجنود العراقيين في العام 1991 (فيديو)

ونقلت شبكة "رووداو" نيجيرفان البارزاني وهو يزور مستشفى السليمانية لتفقد أحوال الجرحى، إلى جانب عدد من جنود الجيش العراقي، حيث يقول لهم: "أنتم جميعاً إخوة لنا، ولا يوجد أي فرق بيننا"، وهنا قال أحد الجنود بصوتٍ عالٍ: "بإذن الله سنسقط النظام الدكتاتوري معاً".

وانتخب برلمان كردستان العراق نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم، في جلسة تصويت حصل خلالها على غالبية أصوات النواب.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم.

وأقر برلمان كردستان، في 8 مايو/ أيار الجاري، مشروع قانون "تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم" بـ89 صوتًا، بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.