ويظهر الجابر في الفيديو يمسح بالماء وجه المصاب ويسقيه، متفحصا حالته، لافتا إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع المصابين في مثل هذه الحالات. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... وزير الصحة الأردني يسعف مواطنا في حالة طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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