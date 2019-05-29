دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على أول دولة خليجية تطلق خدمات الـ 5G

أعلنت مجموعة زين للاتصالات، يوم أمس الثلاثاء، جاهزية شبكتها لإطلاق الجيل الخامس 5G تجاريًا عبر السوق الكويتية بتغطية شاملة لكافة مناطق الكويت.

هذه الدولة أطلقت أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G) alqiyady 1 هذه الدولة أطلقت أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G)

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وبحسب التقارير الصحفية التي تناولت الحدث فأن مجموعة زين ستكون أول شركة تطرح تقنية الجيل الخامس 5G في منطقة الخليج.

ونوهت مجموعة زين ـ عبر بيان رسمي صادر عنها ـ إلى نجاحها في تصميم وبناء شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس 5G مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية.

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وفي هذا السياق أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة زين، بدر الخرافي، أن شبكة الجيل الخامس 5G ستساعدهم في إطلاق القُدرات الكاملة لمفهوم التحول الرقمي.المزيد:

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