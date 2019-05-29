شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن فوز موريتانى بمسابقة حفظ القرآن كاملًا من بين 30 دولة افريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت العاصمة المغربية الرباط ، فوز الموريتاني محمد فال السالم في مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم شارك فيها نخبة من القراء قدموا من 30 دولة إفريقية.

Advertisements

ووصل القراء المغرب بعد فوزهم في الدور الأول في بلدانهم والذي أهلهم لمرحلة المسابقة النهائية التي بدأت قبل أسبوع في مدينة فاس بالمغرب،واختتمت في الرباط،.

وكانت المسابقة من شقين: الحفظ الكلي، والحفظ الجزئي -نصف القرآن، وهو الذي فاز فيه المتسابق محمد فال حيث حصل على المرتبة الأولى بعد فوزه في المسابقة التأهيلية التي نظمت في انواكشوط قبل شهرين بالتعاون بين جامعة شنقيط العصرية ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الراعية الرسمية للمسابقة في جميع الدول الإفريقية المشاركة.

وشارك في لجنة التحكيم التي أشرفت على المسابقة كوكبة من أهل الاختصاص، مثل موريتانيا فيها الدكتور محمدن ولد حمينه الأستاذ المحاضر في جامعة شنقيط العصرية.