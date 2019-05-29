شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الصحة الأردنى يسعف مواطن تعرض لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصحة الأردنى سعد الجابر، وقد ترجل من مركبته فى شارع عام لإسعاف مواطن تعرض لحادث سير. وظهر الوزير فى المشهد وهو يمسح بالماء وجه المصاب ويسقيه متفحصا حالته، لافتا إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع المصابين فى مثل هذه الحالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وزير الصحة الأردنى يسعف مواطن تعرض لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.