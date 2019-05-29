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موريتانيا تشارك فى مؤتمر إفريقى للغاز الطبيعى المسال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   تشارك موريتانيا في مؤتمر حول إنتاج وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، والذى  سيعقد يومي 8 و 9 يونيو المقبل في العاصمة الغانية أكرا.

 

 ونقل موقع "أويل ريفيو أفريكا" المختص بشؤون الطاقة، تأكيد موريتانيا حضور المؤتمر كمتحدث حيث سيمثلها أكرومبالي لحبيب  المستشار المسؤول عن الهيدروكربونات بوزارة النفط والطاقة والمعادن.

 

 وحسب الموقع، فإن مؤتمر غرب إفريقيا للغاز الطبيعي المسال لسنة 2019 سيمثل منصة لإعطاء معلومات مهمة حول أحدث إمكانيات الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال في المنطقة، كما سيتناول استراتيجايات التنفيذ وفرص التجارة وتحديث مشاريع الغاز الطبيعي  المسال والتفقنيات المبتكرة و فرص التواصل غير المحدودة مع قطاعات الغازا لطبيعي  المسال المخلية والعالمية.

 

 وستستعرض موريتانيا آخر فرصها في الاستثمار المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال.

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 وباحتواء شركة توتال الفرنسية على المقطعين المكتشفين في  الشواطئي الموريتانية، تسعى الدولة إلى تطوير قطاع الغاز لديها. 

وقد أشارت توتال إلى أن الحوض الموريتاني ما يزال أحد أهم حقولها الأساسية الواعدة في المنطقة بحسب ما نشر الموقع.   

 

ومن أبرز ما سيناقشه المؤتمر التخطيط لإطلاق مشروع جديد للغاز في موريتانيا، وغانا البلد المستضيف للمؤتمر، ونيجيريا، والكاميرون، وغينيا الاستوائية، والكونغو، وبنين، والسنغال، كما ستنظم دائرة مستديرة حول الاستثمار ، وتعزيز الانتاج المحلي ، وتأمين التمويل وتطوير البنية التحتية.

 

وشهد سوق الغاز الطبيعي المسال في غرب إفريقيا خلال السنوات الماضية، أداءً متباينًا لكنه ظل محدودا بشكل كبير من حيث الإنتاج والتصدير.

 

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