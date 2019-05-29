العسكري السوداني:مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في 3أشهر

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مظاهرات السودان
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، استعداد المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة مدنية خلال 3 أشهر، على أن تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها، حسب تعبيره. وأضاف "حميدتي" في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لن يتم إغلاق باب التفاوض مع «الحرية والتغيير» لكن لابد من إشراك آخرين". وبدأ إضراب شامل دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مع استمراره حتى غدا الأربعاء، ما أدى لتزايد حالة التأهب والتحفز في الشارع السوداني.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية. نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الاثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية. نت".
وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الاثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير مقبول. واعتبرت قوى المعارضة أن الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما يتم التوافق عليه، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى قوى التغيير مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري. (التفاصيل)
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تتوقف بشكل نهائي، بل مؤقتا، ويمكن استئنافها في أي لحظة، موضحا شرط استئناف التفاوض: "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض". (التفاصيل)
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