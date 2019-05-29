متى يكون تورّم القدمين مؤشر خطر؟

يحدث تورّم القدمين أو اليدين نتيجة احتباس السوائل حول أنسجة مفصل الأنكل أو الرسغ. ويعالج الجسم نفسه عادة من التورّم الخفيف، وتوجد عدة أسباب صحية يمكن أن تسبب التورّم المتوسط والشديد، ويتطلّب الأمر تدخلاّ طبياً عندما يكون التورّم علامة على مشكلة صحية. إليك أهم أسباب تورّم القدمين واليدين، وفقا لموقع 24.

يحدث التورّم بسبب نقص بعض المغذيات في الجسم، مثل: الحديد، والكالسيوم، وفيتامين "أ" أو "د" أو "ب"، أو نتيجة زيادة أكل الملح * قد يحدث التورّم بسبب الحمل والتغيرات الهرمونية التي تصاحبه.

* تسبب بعض أدوية ارتفاع الضغط التورّم، وكذلك بعض الأدوية التي تعالج الالتهابات لدى مرضى السكري.

* التورّم أيضاً من علامات انسداد أحد الشرايين في الساق، ويكون التورّم أكثر في الساق المصابة (ينبغي في هذه الحالة مراقبة علامات الجلطة).

* يعتبر تورّم القدمين من أعراض ضعف وظائف الكلى والكبد، وعدم قدرة الجسم على التخلّص من السوائل بالشكل الطبيعي.

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* قد يكون تورّم القدمين والساقين واليدين من أعراض بعض أمراض المناعة الذاتية.

* يرتبط التورّم بالإفراط في تناول ملح الطعام.

* إذا كان التورّم خفيفاً إلى متوسطاً، ولم تسببه إصابة، قد يكون السبب نقص بعض المغذيات في الجسم، مثل: الحديد، والكالسيوم، وفيتامين "أ" أو "د" أو "ب".

* بالنسبة لحالات التورّم الخفيف المتكرّرة لدى النساء قد يرجع سببها إلى اضطرابات الدورة الشهرية، أو قد يرتبط الأمر بالتعرّض لصدمات نفسية أو اعتداء جسدي.

* إذا كان التورّم مصحوباً بأعراض مثل: نقص العرق، وبرودة الجسم، وجفاف اليدين، والإمساك قد يكون السبب خللاً في نشاط الغدة الدرقية.