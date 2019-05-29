العراق يسلم تركيا أطفالها من "داعش"

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وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلاً:

" محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم "داعش" الإرهابي في العراق".

وأوضح بيرقدار أن "هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود، ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم".

ونوه إلى أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم.

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وأكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس القضاء العراقي، أن تسليم الأطفال، تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية، وآخر عن سفارة تركيا في بغداد، ومنظمات دولية كاليونيسيف.

وفي وقت سابق، قام العراق بتسليم أطفال خلفهم "داعش" الإرهابي، إلى دول أخرى منها روسيا، فقد أفاد المكتب الصحفي التابع لمفوض الرئيس الروسي لشؤون حقوق الطفل، في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، بأن طائرة وزارة الطوارئ تصل إلى موسكو من العراق، على متنها 27 طفلاً روسيا.

وحينها قال المصدر لوكالة " سبوتنيك": "ستقوم طائرة وزارة الطوارئ بتسليم 27 طفلاً روسيا إلى موسكو، وهم أطفال من 10 أقاليم روسية، تتراوح أعمارهم من سن 4 إلى 13 عامًا، ويرافق الأطفال أطباء وأخصائيين نفسيين".