دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 58 مليون ساعة إضافية لمستخدمي فيسبوك في الشرق الأوسط خلال رمضان

أفادت إحصائيات رسمية قضاء مستخدموا منصة فيسبوك بالشرق الأوسط نحو 58 مليون ساعة إضافية على موقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

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وفي هذا السياق يعلل المدير العام لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رامز شهادي، الزيادة بقوله:" يبقى الناس مستيقظين خلال ليل رمضان ولديهم الكثير من أوقات الفراغ، خاصة قبل وجبتي الإفطار والسحور".

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وأشار المدير العام لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه كلما زاد الوقت المستهلك عبر منصتهم زادت الإعلانات أيضًا بالنسبة لهم.المزيد:

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